Nemčija potrebuje 1500 novih vetrnih turbin letno

Berlin, 10. julija - Nemčija bo morala, če bo želela izpolniti cilje zmanjšanja emisij do leta 2030, do tedaj zgraditi 1500 novih vetrnih turbin letno, je ta teden poudarilo nemško združenje za energetiko in vode BDEW. Država zato potrebuje ambiciozen program, ustrezne zakonske spremembe in okrepitev javne podpore, so izpostavili v združenju.