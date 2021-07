Ferlinov Sad Sam Matthäus premierno še na Dunajskih slavnostnih tednih

Dunaj, 9. julija - Na festivalu Dunajski slavnostni tedni bo drevi v gledališču Jugendstiltheater am Steinhof avstrijsko premiero imela predstava koreografa, režiserja in performerja Matije Ferlina Sad Sam Matthäus. Predstava v produkciji zavoda Emanat je nastala na povabilo festivala in bi morala na njem gostovati že lani, a je prišlo do zamika zaradi epidemije.