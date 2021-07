Raziskava: Zaradi pandemije lani v EU preko spleta kupovalo 15 milijonov kupcev več kot leta 2019

Ljubljana, 11. julija - Zaradi pandemije covida-19 se je v EU na splet preselilo 15 milijonov novih kupcev v primerjavi z letom 2019, kaže raziskava Barometer e-kupca 2020, ki so jo pripravili v mreži za dostavo paketov DPD Group. Hrana je postala najbolj prodajana kategorija izdelkov, potrošniki pa so postali bolj okoljsko ozaveščeni, so sporočili iz DPD Slovenija.