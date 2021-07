Tudi avstrijski Die Presse objavil sporen Orbanov oglas

Dunaj, 7. julija - Avstrijski časnik Die Presse je danes objavil celostranski plačani oglas, v katerem madžarski premier Viktor Orban predstavlja svoje videnje prihodnosti EU ter zahteva "ponovno vzpostavitev evropske demokracije" in svari pred "množičnim priseljevanjem in pandemijami". Objavo je pred tem zavrnila vrsta evropskih medijev, nekateri pa so ga objavili.