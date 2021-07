Založba Beletrina z novo knjigarno v središču Ljubljane

Ljubljana, 7. julija - Založba Beletrina je za knjigarno v središču Ljubljane našla nove prostore na naslovu Stari trg 3. Kot so zapisali pri založbi, je njihova knjigarna zelo drugačna od ostalih: "Če se druge knjigarne zanašajo na prodajne uspešnice in preverjene naslove, se v Beletrinini knjigarni zanašamo na občutek, instinkt in srce, ki je široko odprto za vse."