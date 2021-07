SD, LMŠ, Levica in SAB še s skupnim pozivom k zavrnitvi novele zakona o vodah

Ljubljana, 7. julija - Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB so pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vodah volivce še skupaj pozvale h glasovanju proti. Referendum je po njihovi oceni prva priložnost, da se državljanke in državljani na demokratičen način izrečejo o škodljivi politiki vlade Janeza Janše.