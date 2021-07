V Strasbourgu kritike Madžarske glede LGBTIQ, von der Leynova znova zapretila z ukrepanjem

Strasbourg, 7. julija - Številni evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu kritizirali sporni madžarski zakon, ki po oceni Evropske komisije diskriminira osebe LGBTIQ. Liberalci in zeleni pozivajo, naj se Madžarski prepreči dostop do evropskih sredstev. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je znova zapretila z ukrepanjem.