V Portorožu sta se začeli neformalni srečanji SCIFA in COSI

Portorož, 7. julija - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU sta se v Portorožu začeli neformalni srečanju Strateškega odbora za priseljevanje, meje in azil (SCIFA) in Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI). Na dnevnem redu so vprašanja migracij in upravljanja meja oziroma delovanje policije proti digitalnemu kriminalu.