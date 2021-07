Bruselj še izboljšal napoved gospodarske rasti v EU

Bruselj, 7. julija - Evropska komisija je danes še izboljšala napoved gospodarske rasti območja evra in celotne EU. Obe območji bosta letos beležili 4,8-odstotno, prihodnje leto pa 4,5-odstotno rast. To je občutno izboljšanje glede na majsko napoved. Rast je pripisati uspešnemu spopadanju z novim koronavirusom in odpiranju gospodarstva v državah članicah.