Jamarska zveza: Novela zakona o vodah povečuje tveganja za onesnaženje

Ljubljana, 7. julija - Novela zakona o vodah ne posega le v vodna in priobalna zemljišča, temveč tudi na območje ponornih voda in presihajočih jezer, ki neposredno vplivajo na kakovost podzemnih kraških voda. S tem povečuje tveganja za onesnaženost voda, so sporočili iz Jamarske zveze Slovenije. V tej luči so pozvali k udeležbi na referendumu oz. zavrnitvi novele.