V Celju vse nared za žensko evropsko prvenstvo do 19 let

Celje, 7. julija - Mesto grofov je v zadnjih letih gostilo številna rokometna evropska prvenstva v mlajših kategorijah, med 8. in 18. julijem pa bosta dvorani Zlatorog in Golovec prizorišči ženskega zaključnega turnirja stare celine za igralke do 19 let. Na njem bo nastopila tudi slovenska reprezentanca pod vodstvom selektorja Gašperja Kovača.