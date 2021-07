Cena vode in komunale za goriška gospodinjstva nespremenjena

Nova Gorica, 7. julija - Mestni svetniki iz Nove Gorice so na torkovi izredni seji potrdili nov elaborat in s tem tudi novo obračunavanje cen vode in kanalščine za uporabnike. Zneski na položnicah se za gospodinjstva ne bodo spremenili, čeprav bodo cene za porabljeno vodo nekoliko nižje, višje pa bodo za omrežnino. Za gospodarstvo pa se bodo zneski dvignili.