Policisti iščejo roparja trgovine v Bežigradu

Ljubljana, 7. julija - Policisti iščejo moškega, ki je v torek okoli 18. ure oropal trgovino na območju ljubljanskega Bežigrada. Moški je star med 35 in 40 let, visok je od 175 do 180 centimetrov, ob ropu pa je nosil kapo s ščitnikom in sončna očala, oblečen je bil v srajco modre barve, črne kratke hlače in sandale.