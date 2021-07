V DeSUS zaskrbljeni zaradi poznega obveščanje domov za starejše o referendumskem glasovanju

Ljubljana, 7. julija - V DeSUS so "z veliko mero zaskrbljenosti in ogorčenja" sprejeli novico o poznem obveščanju domov za starejše glede referendumskega glasovanje o noveli zakona o vodah. Ena temeljnih političnih in ustavnih pravic državljanov ne sme biti omejena, kaj šele kratena, ne glede na to, kje se državljan v času volilnih opravil nahaja, so jasni.