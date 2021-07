Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu glas oddalo skoraj 25.000 volivcev

Ljubljana, 7. julija - Na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah je glas oddalo 24.697 volivcev oz. 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Tisti, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja, lahko svoj glas oddajo predčasno še danes in v četrtek med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi.