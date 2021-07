Na Ptuju otvoritveni vikend 19. festivala Art Stays

Ptuj, 7. julija - Na Ptuju se v četrtek z otvoritvenim vikendom na različnih prizoriščih začenja 19. festival sodobne umetnosti Art Stays, ki bo z različnimi umetniškimi dogodki potekal do 18. septembra. Na evropsko uveljavljenem festivalu, ki letos nosi naslov Structura, bodo predstavljeni projekti in dela novih talentov in uveljavljenih umetniških ustvarjalcev.