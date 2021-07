V Portorožu 40. izdaja igrivih in priljubljenih Melodij morja in sonca

pripravila Maja Čehovin Korsika

Portorož, 8. julija - Festival Melodije morja in sonca po lanski prestavitvi zaradi epidemioloških razmer letos obeležuje 40. izdajo. Ob Mariu Galuniču bo gostiteljica večera Lorella Flego, ki je za STA zapisala, da festivalu privošči še mnogo let, želi pa si, da "bi še naprej ostal tako igriv in priljubljen, da bi znal premostiti vse ovire in vedno najti prave ljudi".