Vreme: Danes pretežno jasno

V četrtek bo sprva precej jasno, popoldne pa občasno zmerno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer in v noči na petek bo predvsem na zahodu in severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes do petka bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V petek bo na Primorskem sončno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. V soboto bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj.

Vremenska slika: Nad Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo in Alpami. Od jugozahoda doteka k nam suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo jasno in vroče. Na območju Alp bo jutri nastalo nekaj neviht.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremenski vpliv ugoden, predvsem sredi dneva in popoldne pa bo velika toplotna obremenitev. V tem času se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.

V četrtek zvečer bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje.