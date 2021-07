Italijani še naprej sanjajo, a svarijo, da še ni konec

London, 7. julija - Italijanski nogometaši so edini naslov evropskih prvakov osvojili daljnega leta 1968. Potem ko jim je spodletelo in se niso uvrstili na svetovno prvenstvo 2018, so zdaj nepremagani že 33 tekem zaporedoma, a kot svarijo v italijanskem taboru, EP še ni konec. Vse to ne bo štelo nič, če v nedeljo v velikem finalu na Wembleyju ne bodo zmagali.