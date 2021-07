Phoenix, 7. julija - Košarkarji moštva Phoenix Suns so dobili prvo tekmo finala letošnje lige NBA. V domači dvorani so s 118:105 premagali Milwaukee Bucks. Izstopal je Chris Paul, ki je za zmagovalce dosegel 32 točk, devet podaj in štiri skoke, za Milwaukee je 29 točk dosegel Khris Middleton.