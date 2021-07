Newyorške borze končale neenotno, Nasdaq na rekordno raven

New York, 6. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Čeprav so v splošnem ameriške delnice po dnevu neodvisnosti padle, se je Nasdaq v sicer skrajšanem dnevu povzpel na rekordno raven, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila cena zlata pa se je zvišala.