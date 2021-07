Večer o Janševem nastopu pred evropskimi poslanci (7. 7.)

Maribor, 6. julija - Boris Jaušovec v komentarju Lažni up bodi piše o nastopu slovenskega premiera Janeza Janše v Strasbourgu, do katerega so bili evropski poslanci kritični in pri čemer so slednji izkazali poznavanje slovenske politične situacije in navajali zatiranje svobode medijev, preziranje vladavine prava in neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev.