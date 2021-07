Primorske novice o vprašljivi politični situaciji Slovenije (7. 7.)

Koper, 6. julija - Tina Milostnik Valenčič v komentarju Stali. Obstali. Nazadovali. piše o biltenu z naslovom Stali smo in obstali, ki so jo prejela slovenska gospodinjstva. Navezala se je na politično situacijo Slovenije, ki jo v domačem in evropskem prostoru vodi Janez Janša in pod katero se pojavlja vse več vprašanj o političnih namenih in koristi državljanov.