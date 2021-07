Dnevnik o nezaupanju v slovensko predsedstvo Svetu EU (7. 7.)

Ljubljana, 6. julija - Aleš Gaube v komentarju Janšev pristanek na planetu Evropa piše o nezaupanju do napovedanih ciljev slovenskega predsedstva Svetu EU, ki je močno zlasti zaradi Janševih posegov v svobodo medijev in izražanja dvomov o neodvisnosti sodstva. Poudaril je, da so o prihodnosti EU zaskrbljeni v vseh levosredinskih političnih skupinah evropskega parlamenta.