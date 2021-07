Za začetek v Tacnu dvakrat zlato in bron

Ljubljana, 6. julija - Danes se je na Savi v Tacnu začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Prvi dan so bile na sporedu ekipne tekme, kjer so domači tekmovalci osvojili tri medalje. Mladinska ekipa kajakašev ter kanuisti do 23 let so priveslali do naslovov svetovnih prvakov, mladinska ekipa kajakašic pa je bila tretja.