Evropski poslanci podprli začasna pravila za odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu

Strasbourg, 6. julija - Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so danes podprli začasno uredbo, ki spletnim ponudnikom storitev omogoča, da se še naprej na prostovoljni osnovi bojujejo proti spletnim vsebinam, ki vsebujejo spolno zlorabo otrok. Nova ureditev bo v veljavi največ tri leta. Parlament jo je sprejel s 537 glasovi za, 133 proti in 24 vzdržanimi glasovi.