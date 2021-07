V polfinalu Wimbledona tudi prva in druga nosilka

Wimbledon, 6. julija - V Wimbledonu so na tretjem teniškem turnirju za grand slam v sezoni v igri za zmago ostale le še štiri igralke. V polfinale so se danes uvrstile prva in druga nosilka Avstralka Asleigh Barty in Belorusinja Arina Sabalenka, Nemka Angelique Kerber ter Čehinja Karolina Pliškova.