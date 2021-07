Evropski poslanci o vladavini prava na Madžarskem in Poljskem

Strasbourg, 7. julija - Evropski poslanci bodo danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali o vladavini prava in temeljnih pravicah na Madžarskem in Poljskem. Razprava bo po pričakovanjih osredotočena na pravice oseb LGBTIQ na Madžarskem in na zastali proces po 7. členu v primeru teh dveh držav.