V Grčiji strm porast novih okužb z novim koronavirusom

Atene, 6. julija - V Grčiji se je v zadnjem tednu dni število novih okužb z novim koronavirusom več kot podvojilo. V zadnjih 24 urah so v državi s približno 11 milijoni prebivalcev po podatkih grškega ministrstva za zdravje zabeležili 1797 novih okužb. Pretekli teden so jih na dan potrdili od 600 do 700, poroča nemška tiskovna agencija dpa.