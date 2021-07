V Nemčiji zaradi posilstev otrok dolgoletne zaporne kazni za peterico vpletenih

Münster, 6. julija - Sodišče v nemškem Münstru je danes v odmevnem primeru posilstva otrok in snemanja teh zlorab na dolgoletne zaporne kazni obsodilo peterico vpletenih. Štirje moški so prejeli od 10 do 14 let zapora, po izteku pa bo zanje odrejeno preventivno pridržanje. Mati enega izmed obsojencev je bila zaradi pomoči pri zlorabi obsojena na pet let zaporne kazni.