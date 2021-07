Na letošnjem jubilejnem 35. spominskem pohodu na Triglav okoli 400 udeležencev

Gorje, 6. julija - Zveza veteranov vojne za Slovenijo, združenje Sever, Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in Zveza slovenskih častnikov letos pripravljajo jubilejni, 35. spominski pohod na Triglav, ki so ga lani zaradi epidemije prestavili. V počastitev partizanskih patrulj in izobešanja slovenske zastave se bo proti Triglavu odpravilo okoli 400 pohodnikov.