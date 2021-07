Gornja Radgona vabi k spoznavanju prek igre na prostem

Gornja Radgona, 10. julija - Zavod Kultprotur je pripravil nov turistični produkt - igro na prostem Raziščite Gornjo Radgono. Obiskovalci lahko spoznajo sedem zanimivih točk v Gornji Radgoni. Na zemljevidu, s pomočjo katerega odkrivajo lokacije in na katerem so namigi za pravilen odgovor, so tudi QR-kode, ki vodijo do informacij o drugih zanimivostih o Gornji Radgoni.