Borze v New Yorku trgovalni teden začele neenotno

New York, 6. julija - Borze v New Yorku so po ponedeljkovem predahu zaradi praznika dneva neodvisnosti nov trgovalni teden začele neenotno, vrednosti osrednjih indeksov pa so sestopile z rekordnih ravni, ki so jih dosegli prejšnji teden. Med vlagatelji odmevajo neenotni trendi poteka pandemije covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.