Ljubljana, 7. julija - Danes mineva 30 let od sprejetja brionske deklaracije, s katero so bili za tri mesece zamrznjeni slovenski osamosvojitveni ukrepi, JLA pa se je odpovedala nadaljnjemu posredovanju. S sprejetjem deklaracije se je končala desetdnevna vojna, hkrati je bil to prvi mednarodni sporazum med Slovenijo in takratno Evropsko skupnostjo.