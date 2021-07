Nagrade za izjemne gospodarske dosežke letos štirim prejemnikom

Dob, 6. julija - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes 53. leto podeljuje nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Prejemniki nagrade za leto 2020 so direktor družbe Frutarom Etol Zdenko Zanoški, direktorica družbe Adria Dom Marta Kelvišar, direktor družbe Lumar IG Marko Lukić in direktorica DOBA Fakultete Jasna Dominko Baloh.