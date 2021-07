Športni potencial v Sloveniji ni dovolj izkoriščen

Ljubljana, 6. julija - Slovenski šport ima vse možnosti za razvoj in za še večji vpliv in prepoznavnost države na mednarodni ravni, a za kaj takega v Sloveniji ne naredimo dovolj, so ugotovitve današnjega spletnega pogovora ob 30-letnici športa v Sloveniji zavoda za športno pravo Sport Lex. Predvsem pa bo treba zagotoviti več sredstev za množični šport in šport mladih.