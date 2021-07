Koalicija za predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, v delu opozicije proti

Ljubljana, 6. julija - IPredlog novele zakona o nalezljivih boleznih naj bi uresničil ustavno odločbo, po kateri so nekateri dele zakona, povezani z ukrepi ob epidemiji, neustavni. Koalicija in DeSUS sta za, naklonjeni so mu tudi v SNS. V SD, LMŠ in Levici so proti, v SAB ga ne bodo podprli, odločitev nepovezanih poslancev pa bo odvisna od sprejemanja dopolnil.