Na Obrežju prijeli tatu avtomobila in goriva

Novo mesto, 6. julija - Na mejnem prehodu Obrežje so danes prijeli voznika, ki je vozil v Franciji ukradeno vozilo, poleg tega je na enem od naših avtocestnih postajališč ukradel gorivo. Prav tako je osumljenec v avtomobilu prevažal mladoletno osebo, ki so jo iskali zaradi izročitve skrbstvenemu organu, so sporočili z novomeške policijske uprave.