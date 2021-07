Na Uršlji gori bodo čistili lesno zarast, obiskovalce pozivajo k previdnosti

Črna na Koroškem/Slovenj Gradec, 10. julija - V okviru posebnega naravovarstvenega projekta bo na ovršju Uršlje gore predvidoma med 12. in 16. julijem potekalo čiščenje lesne zarasti. V tem času, pa tudi v času izvajanja paše, ki bo sledila in bo potekala še v avgustu, Zavod RS za varstvo narave vse obiskovalce prosi za strpnost in previdnost, lastniki psov pa, naj imajo te na povodcih.