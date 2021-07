Ministrstvo vabi k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za novo programsko obdobje

Ljubljana, 6. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vse zainteresirane vabi k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027. Ministrstvo bo pobude zbiralo do 3. septembra.