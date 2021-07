V Kopru brezplačno testiranje tudi ob sredah

Koper, 6. julija - Mestna občina Koper bo v sodelovanju z zdravstvenim zavodom Cor Medico Ljubljana brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi v juliju izvajala tudi ob sredah med 14. in 19. uro. Brise bodo tako na vstopni covidni točki na Bonifiki odvzemali vsak ponedeljek, sredo in petek. Prvo brezplačno testiranje bodo organizirali že to sredo.