Zaradi onesnaženja prepovedana uporaba vode iz sistema Golo-Zapotok pri Igu

Ig, 6. julija - Iz Občine Ig so sporočili, da je na vodnem viru Šumnik na vodovodu Golo-Zapotok, ki oskrbuje naselja Zapotok, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica, Sarsko in Suša, prišlo do onesnaženja z naftnimi derivati. Zaradi tega je bil uveden ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo-Zapotok, je zapisano na spletni strani občine.