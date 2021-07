Steklo sojenje obtoženim zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa

Celje, 6. julija - Na Okrožnem sodišču v Celju se je danes z branjem obtožnice in zagovori, v katerih so vsi obtoženi zanikali krivdo, začelo sojenje štirim obtoženim zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 14. septembra, ko na sodišču pričakujejo dopolnjeno mnenje izvedenca ekonomske stroke.