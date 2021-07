Delavska svetovalnica pozvala k nadzoru izplačevanja regresa

Ljubljana, 6. julija - V Delavski svetovalnici so zaskrbljeni nad podatkom Finančne uprave RS (Furs), koliko delodajalcev lani in letos ni oddalo obrazca za izplačilo regresa. Zato so Inšpektorat RS za delo pozvali k takojšnjemu nadzoru delodajalcev glede izplačevanja regresa, so sporočili iz Delavske svetovalnice.