S spremembo meje bo 25 občanov Polzele po novem v občini Velenje

Polzela/Velenje, 10. julija - Septembra lani so občani, ki živijo na sedmih naslovih v Andražu nad Polzelo, na Občino Polzela posredovali pobudo za priključitev k Mestni občini Velenje. Kot razlog za priključitev so navedli logistično in siceršnjo povezavo z velenjsko občino. Željo 25 občanov so na občinskih svetih obeh občin upoštevali.