Greenpeace Slovenija na Blejskem jezeru razprl referendumski transparent

Bled, 6. julija - Aktivisti Greenpeace Slovenija so danes na Blejskem jezeru razprli plavajoči transparent, s katerim so ljudi pozvali, naj na referendumu glasujejo proti noveli zakona o vodah. Mimoidoče so informirali o referendumu in o škodljivih posledicah, ki jih po njihovem mnenju prinaša novela zakona o vodah.