V SAZU ponovno pozvali k čim večji precepljenosti proti covidu-19

Ljubljana, 6. julija - V Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so ponovno pozvali prebivalce Slovenije, naj se v čim večjem obsegu odločijo za cepljenje proti covidu-19. Cepljenje je trenutno edino orodje, ki ga imamo na voljo za izhod iz pandemije, brez zadostne precepljenosti pa lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo ponovno širjenje okužb, so poudarili.