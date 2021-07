Na letni konferenci Cipre o koristnosti narave na območju Alp

Biella, 6. julija - Na letni strokovni konferenci Mednarodne komisije za varstvo Alp (Cipra) so udeleženci razpravljali o koristnosti in dragocenosti narave na območju Alp. Na srečanju so italijanski Bielli podelili naziv alpsko mesto leta 2021 ter za predsednici Cipre International imenovali Bianco Elzenbaumer in Sereno Arduino.