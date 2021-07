Ljubljana, 6. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na mejnih prehodih prihaja do čakalnih dob, na več mestih po državi pa prihaja do zastojev.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani se je pred delovno zaporo oblikoval krajši zastoj, ki podaljša pot vožnje za približno 5 minut.

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški se je oblikoval zastoj v dolžini približno 500 metrov.

Nastala je kolona tovornih vozil na odstavnem pasu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje v smeri proti Hrvaški.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila čakalna doba za izstop iz države do ene ure, za vstop pa do pol ure. Na mejnem prehodu Petišovci je za izstop iz države za osebna vozila čakalna doba do pol ure. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za tovorna vozila ob izstopu do ene ure, ob vstopu pa eno do dve uri. Na mejnem prehodu Starod je čakalna vrsta ob vstopu v državo za tovorna vozila do pol ure.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

V noči na četrtek bo promet skozi predor Karavanke med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja na prosto smer vožnje je 30 minut.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet poteka po enem smernem vozišču, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Zaprt je izvoz na rondo Tomačevo iz smeri Zadobrove.

Regionalna cesta Škofljica-Šmarje Sap bo zaradi rekonstrukcije zaprta predvidoma do konca avgusta. Obvoz je urejen po glavni cesti Šmarje Sap-Škofljica.

V turistični sezoni, torej do prvega konca tedna v septembru, po Sloveniji velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si