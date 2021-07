Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let delovanja

Slovenj Gradec, 6. julija - Koroški pokrajinski muzej s sedežem v Slovenj Gradcu ter enotami in stalnimi zbirkami po vsej Koroški letos praznuje 70 let delovanja. Z ulično razstavo, ki so jo dopoldne odprli v središču Slovenj Gradca, muzej predstavlja izbrane vsebine, ki so v sedmih desetletjih soustvarile današnjo podobo te ustanove. Razstava se bo kasneje selila po regiji.